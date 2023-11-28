28 ноября 2023, 17:40
Маркетолог Качалов назвал косметику и духи наиболее популярными подарками на Новый год
Чаще всего в качестве подарков близким на Новый год россияне выбирают туалетную воду и косметику. Об этом сообщил маркетолог Игорь Качалов в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, также популярными новогодними подарками считаются электроника и украшения. При этом тенденция может меняться в зависимости от того, какой год наступает.
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Так, по китайским традициям, дракон, чей год приближается, охраняет богатства. Возможно, в тренде подарков на 2024 год как раз будут ювелирные украшения, отметил Качалов.
Новый год
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