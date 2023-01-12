Общество 12 января 2023, 18:43 Маркетолог Инга Корягина рассказала, почему в России стало больше женских вакансий

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Январь в 2023 году в России выдался богатым на новые вакансии, причем среди них появился тренд на женские. Об этом «ФедералПресс» рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Инга Корягина.

По ее словам словам, на рынок труда не могла не повлиять ситуация в мире. Поэтому, из-за ушедших из России компаний появился спрос на руководителей высшего эшелона. Кроме того, много вакансий в IT- секторе. А также Инга Корягина отметила новую тенденцию увеличения числа предложений для женщин. Она связывает это с СВО на Украине и мобилизацией.

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«Сейчас больше женщин работает и будет работать во всех областях. Из-за того, что у нас ушли мужчины, открылись вакансии для женщин. Это важный тренд рынка. Именно из-за этого тренда не будет сокращаться число вакансий или число вакантных мест, потому что кто-то должен работать», — подчеркнула Инга Корягина.

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