08 апреля 2024, 14:56
Маркетолог Хоменок: жестокий контент набирает большие охваты из-за сильных эмоций у пользователей
Публикации в социальных сетях, содержащие сцены насилия, чаще всего набирают наибольшие охваты. Причину данного явления объяснил маркетолог Антон Хоменок в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, жестокий контент вызывает яркую реакцию у пользователей: шок, удивление, гнев или отвращение.
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«Такие эмоции заставляют людей делиться публикацией со своими друзьями и подписчиками, что приводит к увеличению охвата публикации», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что скандальная информация обычно побуждает человека узнать другие подробности, из-за чего и растут просмотры.
Психология
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