08 апреля 2024, 14:55
Маркетолог Хоменок назвал ограниченный формат недостатком рекламы в социальных сетях
Реклама в социальных сетях — эффективный и неотъемлемый инструмент продвижения бренда. Однако перед его использованием стоит внимательно проанализировать вопрос, ведь данный способ имеет недостатки. Об этом рассказал маркетолог Антон Хоменок в беседе с «ФедералПресс».
К минусам он отнес ограниченный определенными параметрами формат. В такой публикации порой сложно отразить все сведения о продукте или услуге, пояснил эксперт.
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По его словам, слабыми местами рекламы в соцсетях также являются высокая конкуренция, отсутствие гарантий и риск блокировки аккаунта.
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