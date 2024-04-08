Общество 08 апреля 2024, 14:59 Маркетолог Хоменок: клиповое мышление позволяет быстро усваивать информацию

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Клиповое мышление — вид сознания, при котором человек воспринимает сведения фрагментарно. О плюсах и минусах феномена рассказал маркетолог Антон Хоменок в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, главное преимущество — способность быстро усваивать информацию, что играет большую роль в современном мире. Кроме того, этот тип мышления помогает развивать креативность.

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К недостаткам эксперт отнес отсутствие глубины понимания материала, снижение концентрации внимания и ограниченный кругозор.