Маркетолог Григорьев прокомментировал предложение Coca-Cola перекрасить брендированные холодильники в России | 360°

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Маркетолог Григорьев прокомментировал предложение Coca-Cola перекрасить брендированные холодильники в России

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Coca-Cola и PepsiCo собираются перекрасить брендированные холодильники в магазинах в России. Маркетолог Николай Григорьев оценил эту идею в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт уточнил, что компании имеют на это право, но могут возникнуть проблемы с реализацией. Крупные супермаркеты сделают это без проблем, а вот с мелкими точками ситуация будет более сложная.

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«Крупные магазины решат задачу ребрендинга холодильников, а мелкая розница — не будет это делать», — пояснил Григорьев.

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