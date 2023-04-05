Общество 05 апреля 2023, 18:37 Маркетолог Григорьев: новые владельцы будут отшивать коллекции там же, где и Zara

Читать 360tv в

Магазины группы Inditex, в которые также входит и Zara, откроются в России под новыми названиями до конца мая, причем одежду продолжат отшивать на прежних производствах. Об этом RT рассказал член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

По его словам, на одежде и лекалах новые названия не отразятся. Поэтому поклонники бренда, скорее всего, найдут привычные фасоны.

Реклама

«Будет ли спрос, как говорится, жизнь покажет. Но в целом могу сказать, что новые владельцы отшивают свои коллекции ровно там же, где их отшивала Zara. Как это будет воспринято поклонниками самого бренда — более сложный вопрос», — рассказал Николай Григорьев.

Авторы: