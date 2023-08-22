Общество 22 августа 2023, 12:24 Маркетолог Фомичева назвала умение обсуждать денежный вопрос ключом к успешному управлению семейным бюджетом

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Руководитель операционного маркетинга сервиса «Пакет» Анна Фомичева в разговоре с изданием Life сообщила, что умение обсуждать деньги и является ключом к успешному совместному управлению семейным бюджетом.

Подобные разговоры, по словам специалиста, укрепляют отношения и помогают избавиться от импульсивных покупок и заведения кредитных карты.

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Фомичева также порекомендовала определиться с тем, сколько денег в общий бюджет будет вкладывать каждый из супругов. Помимо финансовой стороны, стоит учесть время и усилия, которые направляются на выполнение домашних обязанностей.