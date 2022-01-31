Маркетолог Денисова: без диплома можно найти работу с хорошей зарплатой

Маркетолог Алиса Денисова рассказала, что можно найти работу с хорошей заплатой без диплома о высшем образовании. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она отметила, что достаточно много людей без высшего образования вполне успешны и неплохо зарабатывают. А есть люди с дипломом, которые сидят без денег.

«Все дело в умении реализовать навыки и знания», — уточнила Денисова.

Чтобы найти работу по душе, она рекомендовала в первую очередь ответить на несколько вопросов.

Во-первых, какое занятие вам больше всего нравится и приносит позитивные эмоции? Во-вторых, что вам легко дается, хорош получается? И, в-третьих, чем бы вы занимались, если бы о деньгах не нужно было бы думать?

Также Денисова посоветовала идти к желаемой работе постепенно, начиная с малого. Например, если вам интересен блогинг — можно начать со сторисмейкинга или помощника блогера. Если хотите быть бьюти-мастером — сначала утройтесь в салон красоты администратором. И так далее.

Кроме того, можно найти работу или подработку на многочисленных биржах фриланса или других подобных сервисах.

«Монетизируйте абсолютно все, что умеете, и развивайтесь. Сегодня уже есть все возможности для достижения ваших целей», — заключила Денисова.