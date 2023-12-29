29 декабря 2023, 11:51
Маркетолог Чумаков: зимняя одежда и новогодние товары подешевеют в январе
Маркетолог Дмитрий Чумаков перечислил категории товаров, цены на которые могут снизиться к середине января 2024 года. В список попали новогодние украшения и тематические подарки, сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт отметил, что интересные предложения начнут появляться и в сегменте изделий сезонного ассортимента. Так, уменьшится стоимость зимней одежды.
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По мнению Чумакова, цены на электронику и бытовую технику останутся стабильными, если не будет ощутимых валютных колебаний, добавил «ФедералПресс».
Одежда
Новый год
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