Общество 29 декабря 2023, 11:51 Маркетолог Чумаков: зимняя одежда и новогодние товары подешевеют в январе

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Маркетолог Дмитрий Чумаков перечислил категории товаров, цены на которые могут снизиться к середине января 2024 года. В список попали новогодние украшения и тематические подарки, сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт отметил, что интересные предложения начнут появляться и в сегменте изделий сезонного ассортимента. Так, уменьшится стоимость зимней одежды.

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По мнению Чумакова, цены на электронику и бытовую технику останутся стабильными, если не будет ощутимых валютных колебаний, добавил «ФедералПресс».