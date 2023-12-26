Общество 26 декабря 2023, 12:11 Маркетолог Чумаков спрогнозировал падение цен на яйца в январе

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Примерно в середине января цены на яйца и кондитерские изделия могут снизиться. Такими прогнозами поделился гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, сейчас увеличились объемы поставок яиц из зарубежных стран, это повлияет на снижение их стоимости. Также подешевеют сладкие подарочные наборы и кондитерские изделия, оформленные как товары с новогодней тематикой.

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При этом стоимость большинства продовольственных товаров в сетевых магазинах не изменится ни в предновогодние дни, ни после праздника, отметил Чумаков.