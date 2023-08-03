Общество 03 августа 2023, 11:09 Маркетолог Чумаков назвал начало августа лучшим временем для покупок школьных товаров

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Первые две недели августа являются лучшим периодом для покупок школьных товаров, они обойдутся на 20-25% дешевле. Об этом рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в начале месяца в магазинах проходят летние распродажами и специальные акции. Покупка товаров в это время снизит затраты родителей на сборы ребенка в школу.

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Что касается школьной формы, ближе к концу августа ассортимент магазинов уменьшится, сейчас еще есть возможность выбрать подходящий фасон и размер, добавил Чумаков.