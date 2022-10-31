Маркетолог Бобровская посоветовала не записывать в телефоне родственников как «мама» или «папа» | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:46 Маркетолог Бобровская посоветовала не записывать в телефоне родственников как «мама» или «папа»

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Маркетолог Ольга Бобровская рассказала, что не стоит записывать родственников в телефоне как «мама» или «папа», потому что это облегчает задачу мошенникам. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Часто встречаются случаи, когда жертве звонит неизвестный и сообщает, что его родственник, например, попал в ДТП, а потом требует денег.

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По словам Бобровской, злоумышленники могут заранее получить доступ к телефонной книге жертвы. Оттуда они узнают информацию о близких людях человека, чтобы использовать ее в разговоре. Поэтому не стоит записывать номера родственников так, чтобы посторонние могли понять, кто это.

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