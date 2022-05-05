Маркетолог Березин: вслед курсом доллара может снизиться стоимость на импортные товары

Курс доллара на Мосбирже снижается, на некоторое время он опустился до 66 рублей впервые с марта 2020 года. Вслед за этим может снизиться стоимость на некоторые импортные товары, рассказал в эфире радио Sputnik президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

«Спрогнозировать очень сильного снижения цен на импортные товары я не берусь. Цены вряд ли снизятся до уровня января 2022 года, но есть надежда на то что, они перестанут расти с темпом 15-17 %, как это было в марте и апреле, когда в стоимость товаров закладывались ожидания, настроения и паническая история, что курс может быть 100 рублей», — сказал эксперт.

Больше всего к курсу доллара чувствительны те товары, которые привозятся непосредственно из-за рубежа: бытовая техника, электроника, одежда.