Маркетолог Березин: самыми желанными подарками для женщин на 8 марта стали гаджеты и развлечения

Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал о том, какие подарки хотят получить женщины на 8 Марта. По его словам, представительницы прекрасной половины человечества мечтают о новых гаджетах или необычных развлечениях. Об этом написал Ura.ru.

«Конечно, это различные гаджеты, мобильные телефоны, аксессуары к ним, и то, что называется оригинальные подарки. Здесь уже у кого на что может хватить фантазии и денег. Это и экстремальные развлечения: например стрельба из разных видов оружия, лука, арбалета. Это не такая массовая история, но есть женщины, которые такое любят», — сказал Березин.

Также, по словам эксперта, ни одна женщина ни за что не откажется получить дорогие ювелирные украшения или поездку за границу.

«Если говорить о верхнем уровне финансовых возможностей — это, конечно, путешествия. Билеты в театр тоже отличный подарок, в Москве цены могут достигать 10-15 тысяч рублей и более», — заключил эксперт.