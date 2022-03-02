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    02 марта 2022, 14:37

    Маркетолог Березин предложил необычные варианты подарка на 8 марта

    Полина Гребенщикова

    Меньше недели осталось до 8 марта. В разговоре с «Ридусом» председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин предложил оригинальные варианты подарков для девушек.

    «Здесь уже у кого на что может хватить фантазии и денег. Это и экстремальные развлечения, например стрельба из разных видов оружия, лука, арбалета. Это не такая массовая история, но есть женщины, которые такое любят», — считает Березин.

    Он добавил, что из более консервативных вариантов можно подарить гаджет, путешествие или билеты в театр.