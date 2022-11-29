Общество 29 ноября 2022, 12:56 Маркетолог Арно рассказал, какую уловку используют магазины во время «Черной пятницы» Маркетолог Арно: в период «Черной пятницы» магазины накручивают цены, а затем снижают

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Перед началом «Черной пятницы» магазины сперва накручивают цены, а затем их снижают до прежних показателей. Об этом Lenta.ru рассказал маркетолог Андрей Арно.

Таким образом, по словам эксперта, ритейлеры манипулируют цифрами.

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«История эта работает только у нас: ввиду отсутствия циклов продаж розничная торговля работает хаотично, а с уходом западных сетей никакого порядка не стало совсем, цены берутся с потолка», — отметил Арно.

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Предприниматели хотят создать искусственный ажиотаж, а также избавиться от остатков товаров и получить дополнительную прибыль.