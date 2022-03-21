Маркетолог Анастасия Птуха: рассрочка на технику возобновится через несколько месяцев

Российские магазины вернут возможность покупки техники в рассрочку через несколько месяцев, считает маркетолог Анастасия Птуха. Об этом она рассказала Life.

Она пояснила, что пока банки сами не могут понять, как им справляться с ситуацией, и из-за большой ставки Центробанка использование льготной рассрочки как акции сейчас невозможно. При ставке в 20% продавец техники при оформлении беспроцентной рассрочки должен дать скидку клиенту в более чем 20%.

«В это поверить довольно сложно, и при нестабильном курсе это означает, что нужно заложить еще свой риск в связи с возможным скачком курса. Второй фактор, который влияет, — это потенциальный дефицит на рынке самой техники, связанный здесь скорее не с невозможностью этой технике появиться, а с теми проблемами, которые возникли из-за ажиотажного спроса. Это, скорее всего, устаканится за три-шесть месяцев», — считает маркетолог.