Марк Захаров вернется к репетициям в «Ленкоме» почти сразу после выписки

Врачи решили выписать Марка Захарова из больницы. Художественный руководитель «Ленкома» был госпитализирован с воспалением легких. К работе в театре он вернется в ближайшие дни.

О планах Захарова рассказал «Интерфаксу» директор «Ленкома» Марк Варшавер. По его словам, худрук «днями начнет репетировать спектакли».

Варшавер рассказал, когда выпишут Марка Захарова Подробнее

«Сегодня он возвращается домой. <…> В ближайшие дни ждем в театре», — уточнил Варшавер.

Директор «Ленкома» добавил, что чувствует себя Марк Захаров «изумительно». Все его анализы в норме, температуры нет, а от воспаления легких режиссера полностью вылечили.

Дома худрук театра пробудет несколько дней. Ему, заметил Варшавер, нужно набраться сил после болезни.

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. С пневмонией он лежал в одной из столичных клиник.

Ранее Варшавер уже говорил, что на восстановление после воспаления легких Захарову потребуется определенный срок. Свою роль в этом играет и возраст художественного руководителя «Ленкома» — ему 85 лет.