Марк Захаров вернется к репетициям в «Ленкоме» почти сразу после выписки
О планах Захарова рассказал «Интерфаксу» директор «Ленкома» Марк Варшавер. По его словам, худрук «днями начнет репетировать спектакли».
Варшавер рассказал, когда выпишут Марка ЗахароваПодробнее
«Сегодня он возвращается домой. <…> В ближайшие дни ждем в театре», — уточнил Варшавер.
Директор «Ленкома» добавил, что чувствует себя Марк Захаров «изумительно». Все его анализы в норме, температуры нет, а от воспаления легких режиссера полностью вылечили.
Дома худрук театра пробудет несколько дней. Ему, заметил Варшавер, нужно набраться сил после болезни.
О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. С пневмонией он лежал в одной из столичных клиник.
Ранее Варшавер уже говорил, что на восстановление после воспаления легких Захарову потребуется определенный срок. Свою роль в этом играет и возраст художественного руководителя «Ленкома» — ему 85 лет.