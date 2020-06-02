    02 июня 2020, 00:48

    Марьяна Ро показала кольцо от рэпера Face

    Кирилл Фролов

    You-Tube-блогер Марьяна Ро показала кольцо от рэпера Face, с которым давно встречается. В большом интервью она также назвала музыканта мужем, хотя и признала, что официально они не женаты.
    Марьяна Ро показала кольцо от рэпера Face

    Марьяна рассказала, что сейчас делает ставку на музыку и почти забросила видеоблог.

    «Не то чтобы забросила, я стараюсь, что-то выкладываю, но очень мало просмотров, очень стыдно», — заявила блогер.

    «Возможно, потому что и я выросла, и моя аудитория выросла», — предположила она.

    По словам Марьяны, аудитория следит за тем, что она выкладывает в Instagram, а на YouTube просмотры набирают только ее клипы.

    Марьяна Ро показала кольцо от рэпера Face | Изображение 1
    Кольцо от рэпера Face / скриншот

    Марьяна призналась, что музыка приносит ей больше денег, чем в прошлом приносили видеоблоги. Также она хотела бы сделать шоу, но пока идея остается нереализованной.

    Марьяна рассказала, что рэпер Face, с которым она встречается, бросил курить, так как она выступала резко против этой привычки.

    «Когда мы начали встречаться с моим молодым человеком, он курил, и я была очень против», — сообщила она.

    Каждый раз, когда Face пытался зажечь сигарету, она била его по руке или брызгала водой.