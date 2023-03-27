Общество 27 марта 2023, 15:58 Мариупольские школьники провели каникулы в детских лагерях Петербурга

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Уже второй год Петербург принимает детей из Мариуполя на каникулы в лагерях. В последнюю весеннюю смену из города-побратима приехали 120 школьников и 20 педагогов. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Весенние каникулы мариупольцы провели в лагере «Молодежное» на берегу Финского залива. Для них организовали насыщенную развлекательно-образовательную программу. Ребята посетили мастер-классы, квесты, танцевальные уроки, кинолектории. Кроме того, для них провели экскурсии по историческому центру города. Также отдельное внимание уделили творческим и спортивным занятиям.

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«А еще у нас есть целое структурное подразделение, которое отвечает за медицину. Детям делают ежедневные обследования, кислородные коктейли. Если кто-то приезжает с жалобами, проводится необходимая работа, но, к счастью, в этой смене ребята приехали здоровенькими», — рассказал директор лагеря Егор Ковалев.

Всего около 1700 детей из Мариуполя отдохнули в лагерях Петербурга с прошлого лета. Как заявил губернатор города Александр Беглов, программа продолжится, новую смену будут ждать уже в ближайшие месяцы.

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