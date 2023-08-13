Общество 13 августа 2023, 11:05 «Мариуполь не узнать». Пушилин — о преображении города после освобождения Пушилин: в Мариуполе удалось восстановить даже сильно разрушенные дома РИА «Новости»

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Благодаря работе строителей освобожденный Мариуполь стал совершенно другим городом. Российским профессионалам удалось восстановить даже те дома, от которых почти ничего не осталось. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, написало РИА «Новости».

«Мариуполь не узнать в целом. <…> Некоторые дома, про которые при первой оценке говорили, что ничего не сделаешь, под снос, — нет, глянули, посмотрели: все сможем», — подчеркнул он.

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В своем Telegram-канале Пушилин написал, что строители в Донбассе совершают трудовой подвиг. Рекордные объемы и сроки восстановления, сложнейшие управленческие задачи, и все это — в очень небезопасных условиях, подчеркнул он.

«Только такое мощное государство, как Россия, может позволить себе подобные объемы восстановления», — добавил он.

В новом регионе работают строители из разных уголков страны. Каждый из них внес огромный вклад в восстановление Донбасса. Пушилин поблагодарил строителей за это.

Профессиональный праздник работников строительной отрасли в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году День строителя выпал на 13 августа. Президент страны Владимир Путин поздравил россиян с праздником, глава государства подчеркнул, что строительная отрасль — локомотив национальной экономики. Путин пожелал работникам новых достижений и всего наилучшего.