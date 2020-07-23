Мариничев: каждый пиратский сайт опасен

По словам специалиста, на пиратских сайтах гораздо проще подцепить вирусную заразу или троян, «вероятность подхватить что-то вредоносное может быть и 100%». Он подчеркнул, что пиратские сайты — это не только те, где возможны мошеннические операции со списыванием денег, но и те, где контент пиратский.

«Между ними трудно провести грань, поэтому нужно декларировать, что любой пиратский сайт с противоправным контентом априори является мошенническим, нарушающим законы. И тут нельзя говорить о каких-то процентах, это уловка», — пояснил интернет-омбудсмен.

Он подчеркнул, что сайт с пиратским контентом опасен и несет угрозу обществу, так как он не законен.