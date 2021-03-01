«Марина» и «йцукен». Названы самые популярные пароли 2020 года

Эксперты назвали самые популярные пароли 2020 года. Неизменным лидером рейтинга стал код из последовательных цифр 123456.

При этом из топа рейтинга исчезли вариации паролей из последовательных цифр с сочетанием qwerty. В прошлые годы они занимали около половины верхних мест. Однако в сочетании с буквами пароль qwerty сохранил свои позиции в рейтинге. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса разведки утечек данных DLBI.

Впервые в рейтинге оказались пароли на латинице из последовательных букв asdasd и asdfghjkl. На кириллице стали чаще делать пароль «марина».

Популярными русскоязычными паролями также стали «йцукен», «пароль», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «люблю» и «андрей». На английском языке password, iloveyou, dragon и monkey.

В 2020 году пользователи интернета не могли не отразить пандемию коронавируса в своих защитных кодах. Многие установили пароли covid19, «корона», epidemic, COVID19_Access, pandemic, coronavirus.

Ранее стало известно, что персональные данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов распространились в Сети. В даркнете оказались пароли и логины.