Марию Шукшину заподозрили в тайной вакцинации от коронавируса

Сестра телеведущей и актрисы Марии Шукшиной Ольга рассказала журналистам, что близкие и родные артистки давно подозревают о тайной вакцинации Марии от коронавируса. Ольга отметила, что раньше ее сестра всегда в числе первых делала прививки из-за страха заражения. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

«По моим ощущениям, за Машиными высказываниями стоят третьи лица. Я почти уверена, что тексты для ее YouTube-канала и Instagram пишет не она сама, а кто-то иной „режиссирует“, пишет за нее, прикрываясь ее именем», — процитировал «ПолитЭксперт» слова Ольги.

Сестра артистки не может объяснить ее поведение и такой негатив в сторону вакцинации от коронавируса. Она отметила, что Мария, видимо, не осознает степень личной ответственности, ведь ее мнение для многих людей является авторитетным.

Ранее Мария Шукшина негативно высказалась на счет прививочной кампании, связанной с пандемией коронавируса. Администрация платформы Instagram обозначила ее аккаунт как регулярно публикующий непроверенную информацию, а YouTube заблокировал ее канал «за нарушение правил сообщества».