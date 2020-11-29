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    29 ноября 2020, 23:07

    Мария Захарова взяла собаку из приюта. Фото

    Валерия Шафирко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла домой собаку из приюта. Фотографию питомца она опубликовала на своей странице в Facebook.

    Собака оказалась в приюте после того, как волонтеры нашли ее под бетонной плитой. Представитель МИД поблагодарила троих волонтеров, и пообещала позже рассказать полную историю.

    Мария Захарова взяла собаку из приюта. Фото | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    «А пока едем домой и придумываем имя», — добавила она. Подписчики дипломата поблагодарили ее за «доброе сердце» и поздравили с обретением нового члена семьи.

    Уже в следующем посте Захарова разместила еще две фотографии собаки и подписала: «Панди».

    Мария Захарова взяла собаку из приюта. Фото | Изображение 2
    Источник фото: Facebook

    Многие пользователи Facebook в комментариях к двум постам добавляли фотографии своих питомцев, которых также взяли из приюта или подобрали с улицы.

    Волонтер из Санкт-Петербурга Екатерина Р. рассказала о спасении брошенных собак в нынешнее время. Женщина помогает бездомным животным более шести лет. Она также поддерживает контакты с теми, кто забирает в семью четвероногих бродяг. Они регулярно присылают ей фото питомцев, либо Екатерина сама заходит в гости к спасенным собакам.