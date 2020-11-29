Мария Захарова взяла собаку из приюта. Фото

Собака оказалась в приюте после того, как волонтеры нашли ее под бетонной плитой. Представитель МИД поблагодарила троих волонтеров, и пообещала позже рассказать полную историю.

Источник фото: Facebook

«А пока едем домой и придумываем имя», — добавила она. Подписчики дипломата поблагодарили ее за «доброе сердце» и поздравили с обретением нового члена семьи.

Уже в следующем посте Захарова разместила еще две фотографии собаки и подписала: «Панди».

Источник фото: Facebook

Многие пользователи Facebook в комментариях к двум постам добавляли фотографии своих питомцев, которых также взяли из приюта или подобрали с улицы.

Волонтер из Санкт-Петербурга Екатерина Р. рассказала о спасении брошенных собак в нынешнее время. Женщина помогает бездомным животным более шести лет. Она также поддерживает контакты с теми, кто забирает в семью четвероногих бродяг. Они регулярно присылают ей фото питомцев, либо Екатерина сама заходит в гости к спасенным собакам.