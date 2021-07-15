Мария Захарова цитатой Жванецкого прокомментировала ситуацию в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами сатирика Михаила Жванецкого прокомментировала данные, что США в конце июля начнут вывозить некоторых афганцев из страны. Мнение об этом дипломат выразила в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что в последнюю неделю месяца начнется эвакуация афганцев. Она коснется граждан страны, которые помогали американским военным, пока те находились в Афганистане. Псаки отметила, что Вашингтон собирается вывезти всех отвечающих критериям людей до полного вывода войск США из страны.

«Вспомнился Жванецкий: „Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок“. Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», — написала Мария Захарова.

В Афганистане правительственные силы противостоят боевикам, которые уже овладели большими территориями и начали наступление на города. Нестабильность нарастает с тех пор, как США объявили о выводе своих войск из страны до 11 сентября. Первые американские военные покинули Афганистан в конце апреля.