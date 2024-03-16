Общество 16 марта 2024, 10:46 Мария Захарова проголосовала на выборах президента России Официальный представитель МИД Захарова проголосовала на выборах президента РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова проголосовала на президентских выборах. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

ТАСС уточнил, что дипломат проголосовала на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве.

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Выборы стартовали 15 марта. По состоянию на 10:00 по московскому времени субботы, 16 марта, явка составила 38,35% по всей России с учетом системы дистанционного электронного голосования.

В субботу участие в голосовании приняла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которая посетила УИК №783 в селе Павловская Слобода в Истре.

Всего на президентский пост претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин и Леонид Слуцкий.

Ранее Захарова указала на активность Запада на фоне проведения выборов в России.