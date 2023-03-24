Общество 24 марта 2023, 15:34 Мария Захарова порекомендовала жителям Тулы во время поста читать Евангелие

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала православным жителям Тулы читать во время поста Евангелие и «Пасху Красную». Об этом написала «Тульская служба новостей».

По ее словам, во время поста обсуждать светскую литературу было бы неуместно.

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«Сейчас у православных пост, поэтому главная книга — Евангелие. После Великого поста можно будет обсудить другую литературу. Тем, кому Евангелие дается сложно, можно почитать „Пасху Красную“», — сообщила Захарова.