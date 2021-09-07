Мария Захарова показала собаку, которую взяла из приюта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала своим подписчикам в Instаgrаm собаку, которую взяла из приюта. Новый любимец получил кличку Сима.

«Доброе утро! И для настроения видео Симы, той самой, которую полгода назад взяли в приюте, поедающей яблоко. Удачного дня», — написала Захарова.

На кадрах видно, как собака есть яблоко.

В прошлом представитель МИД уже брала животных из приюта. У нее в семье с 2007 года жила собака по имени Ники. По словам Захаровой, Ники дарила радость, была доброй и деликатной, любила детей. Однако осенью 2020 года животное умерло, сообщила Lenta.ru.

После этого представитель МИД РФ взяла себе из приюта собаку по кличке Панди, но она почти сразу умерла из-за многочисленных инфекций. У нее обнаружили энтерит, паравирусную инфекцию. Тогда представитель МИД РФ сильно переживала из-за потери любимца.