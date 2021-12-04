Мария Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях

США следует начинать только с себя, если они хотят найти страны, нарушающие международное право. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на очередные заявления со стороны Соединенных Штатов о неких агрессивных действиях РФ в отношении Украины.

В своем Telegram-канале Захарова привела цитату из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот заявил, что агрессивные планы исходят вовсе не со стороны НАТО, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России».

«Сирия, Ливия, Ирак, Югославия — открытая вооруженная агрессия НАТО во главе с США. Украина — руководство антиконституционными переворотами, которое осуществлялось Соединенными Штатами в координации с натовским и есовским Брюсселем», — написала Захарова.

Захарова в ответ на обвинения Блинкена также добавила, что попытки свергнуть власть со стороны альянса и Вашингтона происходили в нескольких странах мира, в том числе в Белоруссии, на Кубе, в Венесуэле. Представитель МИД считает, что в действиях Запада при этом просматривались элементы так называемой гибридной войны. Она сказала, что на счету альянса уже сотни операций, которые представляли из себя попытки вмешаться во внутренние дела других государств.