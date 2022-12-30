Общество 30 декабря 2022, 14:40 Мария Захарова назвала любимое новогоднее блюдо

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как собирается встречать Новый год и без какого блюда невозможен праздничный стол. Об этом сообщает РИА ФАН.

Мария Захарова рассказала, что собирается встречать Новый год в кругу семьи, таинственно добавив, что в ее расширенном составе. Она также добавила, что стол они накроют традиционный. И главным его украшением станет, конечно, салат оливье. Причем, готовить его будут сами, никаких готовых блюд покупать не планирую.

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Мария Захарова также добавила, что Новый год для нее начинается гораздо раньше боя курантов — с подготовки. С момента украшения елки, подготовки сюрпризов и покупки подарков.

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