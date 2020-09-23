Мария Захарова написала текст для песни Любови Успенской

Автором музыки является продюсер Брендон Стоун. Дипломат призналась, что узнала про сложности в общении певицы с наследницей от своей матери Ирины Захаровой, сообщил ФедералПресс.

«Мама для меня — это жизнь, мудрость, свет, и ее переживания, сочувствие и искренние эмоции отозвались во мне, и в этот же день появились строчки, которые я и отправила Любе», — рассказала Захарова в публикации.

Она отметила, что встречалась с Успенской только один раз в жизни. Спустя две недели появилась песня.

Ранее «360» писал, что дочь Успенской, шокировала своих соседей в США тем принятием солнечных процедур топлес на своем балконе. Соседи были настолько возмущены, что вызвали полицию. После этого возмутилась и сама Плаксина. Она даже написала гневный пост в своем Instagram. Девушка отметила, что ни о какой свободе не может идти речи, если людей так пугает голая грудь.