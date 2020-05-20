Мария Захарова и Василий Небензя получили орден Почета

Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден альтист и дирижер Юрий Башмет. В указе отмечен большой вклад музыканта в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная деятельность.

Актер Борис Щербаков, кинооператор Владимир Климов и гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов получили ордена Почета.

Несколько британцев удостоены медали Ушакова за личное мужество и отвагу при участии в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Конвоями доставляли грузы в СССР по программе ленд-лиза из США, Канады и Британии. Суда шли из британских и исландских портов вокруг оккупированной Норвегии через Северную Атлантику. До Мурманска, Архангельска и Молотовска (Северодвинск) суда добирались менее чем за две недели.

Медаль получили Джон Ревелл, Дерек Эдвин Джаспер Дарем, Уильям Джеффри Робинсон, Эдвин Лидбеттер, Атол Хогг, Реджинальд Чарльз Уилер, Гарри Олдройд.