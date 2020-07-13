Мария Шукшина создала YouTube-канал, чтобы опубликовать фильм об экс-схиигумене Сергии

О своем визите в Среднеуральский женский монастырь он рассказала в Instagram. Актриса отметила, что никогда не работала раньше режиссером и даже не думала, что будет этим заниматься, «но на все есть свои триггеры».

«Чувство правды, справедливости, равно как и внутренний детектор лжи и фальши заложены во мне с детства, а вернее сказать, наверное, уже были в крови и генах с рождения. А еще для меня очень важно во всем иметь свое собственное мнение, а не навязанное чужое. И, конечно же, не менее важно вынести все увиденное мной на ваш суд», — пояснила она.

При этом Шукшина отметила, что у нее набралось очень много уникального материала — одной-двух серией фильма не хватит, чтобы все рассказать. Именно поэтому актриса и решила запустить свой канал на YouTube, потому что ни какой другой формат не подходил для полноценного рассказа всей истории.

При этом Шукшина подчеркнула, что намеренно не придерживалась какой-то конкретной точки зрения, а старалась максимально нейтрально рассказать о событиях, которые сейчас развиваются вокруг Среднеуральского женского монастыря.

Ранее актриса уже заступалась за бывшего схиигумена Сергия, которого лишил сана Церковный суд. Она отметила, что священник выступал против цифровизации.