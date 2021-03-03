Мария Погребняк назвала «приколом» сообщения о передозировке таблеток Мамаевой

Сообщениями о передозировке снотворного Алана Мамаева могла подколоть Милану Тюльпанову, бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Таким мнением с «360» поделилась супруга футболиста Павла Погребняка и подруга Мамаевой Мария Погребняк.

Она пояснила, что уже прочитала сообщения, что вся ситуация с отравлением таблетками была шуткой.

«Мне кажется, что она решила подколоть Милану Тюльпанову, она же тоже написала такое в посте тогда, что-то у нее было. Она сказала: „Вы что, не знаете моих приколов, я прикольнулась“», — заявила Мария Погребняк.

Она исключила, что Алана могла съесть большую дозу таблеток снотворного специально.

«У нее очень здравый характер, она сильная девушка. На такие глупости она точно бы не пошла. Тем более у нее двое детей. Видимо, это был прикол», — подытожила Мария Погребняк.

О госпитализации Аланы Мамаевой после отравлениями таблетками снотворного сообщил источник «360». Согласно представленной информации, прибывшие в квартиру медики госпитализировали жену футболиста в НИИ имени Склифосовского.

Сама Алана Мамаева заявила, что находится дома.

В минувший вторник, 2 марта, на своей странице в Instagram Алана Мамаева опубликовала сообщения, что узнала об измене мужа, который отправился на сборы в Испанию. Она опубликовала фотографию соперницы и подтвердила все перепиской с одним из местных болельщиков, который узнал Павла Мамаева и все сообщил Алане.