Мария Миронова стала матерью во второй раз

Артистка выложила на своей странице два снимка. На одном запечатлена она сама, на другом — отпечаток маленькой ноги.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала Миронова, но не уточнила ни пол ребенка, ни его вес.

Имя малыша актриса также предпочла оставить в секрете. Друзья, коллеги и подписчики поздравили ее и мужа с пополнением и пожелали им здоровья и счастья.