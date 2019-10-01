  • Мария Миронова стала матерью во второй раз

    01 октября 2019, 18:05

    Артур Блянихов

    Российская актриса Мария Миронова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостным известием — в 46 лет она второй раз стала матерью. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Артистка выложила на своей странице два снимка. На одном запечатлена она сама, на другом — отпечаток маленькой ноги.

    «Наше греческое чудо явилось в мир», — написала Миронова, но не уточнила ни пол ребенка, ни его вес.

    Имя малыша актриса также предпочла оставить в секрете. Друзья, коллеги и подписчики поздравили ее и мужа с пополнением и пожелали им здоровья и счастья.