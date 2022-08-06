Мария Бутина объяснила, как правильно есть сыр, на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»
Посетившая фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» депутат Государственной думы РФ Мария Бутина рассказала «360», как правильно есть сыр.
По ее словам, чтобы насладиться вкусом продукта, необязательно сразу глотать его полностью, а нужно немного подержать во рту.
«Мы еще все не попробовали, у нас сыры с добавками. Я узнала удивительную вещь для себя. Оказывается, сыр нужно попробовать и не глотать. Это как с вином — уникальные вещи, обновление рецепторов и прочее», — сказала парламентарий.
Предприниматель Олег Сирота сообщал «360», что в 2022 году фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» уже побил большое количество рекордов. В частности, есть план продать около 150 тонн молочной продукции и сыра.
Сирота добавил, что в этом году на мероприятии собрались около 400 участников, представивших 960 видов сыров, это больше, чем на похожих фестивалях в Нидерландах.
Фестиваль стартовал 5 августа под Истрой. Его открыли большое шествие фермеров и шоу барабанщиков. Помимо сыра и вина гостям предлагают хлебобулочную и мясную продукцию, а также мед, рыбу, чай. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на фестивале побывают около 150 тысяч человек.