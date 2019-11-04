Мария Бутина назвала «пыткой» ее содержание в американской тюрьме

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», — сказала Бутина.

По словам девушки, она справилась с трудностями благодаря вере. Во время заключения ее посещал настоятель собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов.

Американский суд признал Марию Бутину виновной в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство и приговорил к тюремному заключению на 18 месяцев. Как посчитало следствие, Мария Бутина с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России. Она использовала личные связи с американцем, который имеет влияние на политику страны.

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Бутина признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. В противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение в США.

Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на 10 дней. Неделю назад Бутину депортировали в Россию. Сейчас она находится в Барнауле.