Марии Захаровой отвели роль в бунтах в США

Ранее главе МИД России Сергею Лаврову отводили роль возможного «раздатчика печенек» в США. Теперь она досталась и Захаровой.

«Дорогие друзья, уже можно пользоваться приемами американской дипломатии или пока рано?» — написали авторы поста.

За все время акции в Америке российские дипломаты лишь раз выразили недоумение в связи с нападениями на мирных граждан. Среди пострадавших могут быть и соотечественники.

Бунты в США сравнивают с недовольствами на Украине в 2014 году. Тогда американские представители в Киеве раздавали печенье.

Массовые акции протеста начались в США после убийства чернокожего мужчины во время задержания. Эксперты уже признали, что смерть была насильственной. Акции протеста переросли в вылазки мародеров. Простые американцы вынуждены самостоятельно защищать свои дома и магазины, пока власти призывают к спокойствию.