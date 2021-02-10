Маргарита Симоньян сообщила, что Instagram удалил ее пост о санкциях

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что Instagram удалил ее публикацию, в которой говорится о санкциях.

«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», — написала Симоньян.

Симоньян также опубликовала ссылку на пост, который удалили. В нем говорилось о том, какие запреты могли бы ее расстроить.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса… Все остальное мне, честно сказать, до гульфика», — написала Маргарита Симоньян в посте.

Ранее сообщалось, что МИД Украины планирует запретить въезд в страну Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк.