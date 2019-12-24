    24 декабря 2019, 16:32

    Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении

    Анатолий Минкин

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян получила пулевое ранение в щеку, когда училась в 11 классе. Тогда будущая журналистка еще жила в Краснодаре и не могла себе представить, что попадет под обстрел неизвестных хулиганов. Воспоминаниями она поделилась в программе «Судьба человека». Запись программы выложили на YouTube-канале «Россия 1».
    Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении

    Маргарита Симоньян рассказала, что в тот день она возвращалась домой от бабушки, когда услышала выстрел, а после почувствовала боль в щеке. Сначала она решила, что неизвестные хулиганы бросили в нее камень.

    Однако чуть позже школьница поняла, что в щеке у нее застряла пуля, а сама она была мишенью неизвестного, который стрелял из воздушного ружья.

    «Последствия могли быть и куда печальнее, если бы попали в другую часть тела», — поделилась героиня программы.

    По ее словам, она побежала на находившийся неподалеку рынок. Там местные торговцы, чтобы девушка успокоилась, угостили ее джин-тоником. Для того, чтобы найти стрелка, Маргарита обратилась в милицию. Но уже через два дня участковый попросил ее забрать заявление, чтобы у него не было «висяка». Так злоумышленник, обстрелявший школьницу, остался без наказания.

    Прошлым героем программы «Судьба человека» стал муж Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян. Он вспомнил, как еще в начале своей карьеры вместе с Федором Бондарчуком снимал первый клип Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».