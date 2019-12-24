Маргарита Симоньян рассказала о пулевом ранении

Маргарита Симоньян рассказала, что в тот день она возвращалась домой от бабушки, когда услышала выстрел, а после почувствовала боль в щеке. Сначала она решила, что неизвестные хулиганы бросили в нее камень.

Однако чуть позже школьница поняла, что в щеке у нее застряла пуля, а сама она была мишенью неизвестного, который стрелял из воздушного ружья.

«Последствия могли быть и куда печальнее, если бы попали в другую часть тела», — поделилась героиня программы.

По ее словам, она побежала на находившийся неподалеку рынок. Там местные торговцы, чтобы девушка успокоилась, угостили ее джин-тоником. Для того, чтобы найти стрелка, Маргарита обратилась в милицию. Но уже через два дня участковый попросил ее забрать заявление, чтобы у него не было «висяка». Так злоумышленник, обстрелявший школьницу, остался без наказания.

Прошлым героем программы «Судьба человека» стал муж Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян. Он вспомнил, как еще в начале своей карьеры вместе с Федором Бондарчуком снимал первый клип Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».