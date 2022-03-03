Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян поженились

Журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян и кинорежиссер Тигран Кеосаян поженились. Фотографию из ЗАГСа невеста опубликовала в своем Telegram-канале, с присущим юмором отметив, что платье хоть и старое, зато белое.

О будущей свадьбе Маргарита Симоньян сообщила в своих социальных сетях накануне.

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!» — написала она.

Страны Евросоюза ввели санкции против Маргариты Симоньян 26 февраля, спустя два дня под ограничения попал Тигран Кеосаян.

Пара состоит в отношениях уже 10 лет и воспитывает троих детей. Как напомнил сайт kp.ru, режиссер несколько раз делал предложение журналистке, но она постоянно отказывалась, объясняя это тем, что не хочет менять паспорт и другие документы. Кроме того, она отмечала, что в отношениях, не связанных обручальными кольцами, она чувствует себя свободнее.