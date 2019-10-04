Покалеченная мужем-садистом Маргарита Грачева вновь собирается замуж

Фотосессия, мемуары и дайвинг. Маргарита Грачева начала новую жизнь после того, как муж отрубил ей руки Подробнее

В последних главах автобиографии на страницах появляется некий мужчина, которого Грачева называет «мистер Икс», и он уже сделал девушке предложение.

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила… Будет свадьба. Но не в этом году», — рассказала девушка.

На страницах книги «Счастлива без рук» ставшая инвалидом мать двоих детей подробно рассказывает страшную историю, которая произошла с ней в декабре 2017 года.

Риту Грачеву искалечил собственный супруг. Он отвез девушку в лес и топором изрубил ей руки, требуя признаться в измене. После этого мужчина отвез раненую Риту в больницу, а сам сдался полиции. Хирургам удалось восстановить только одну руку, вместо второй — правой — врачи поставили Рите бионический протез. Супруга-садиста суд приговорил к 14 годам строгого режима.

Девушка хочет, чтобы ее книга стала толчком для женщин, которые подверглись домашнему насилию.