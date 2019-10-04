Маргарита Грачева рассказала, как потратит гонорар от выпуска автобиографии

Ставшая жертвой мужа-садиста Маргарита Грачева выпустила автобиографию «Счастлива без рук». Книга вышла пятитысячным тиражом. Гонорара пока нет, но Маргарита уже знает, на что его потратит. Об этом она рассказала «360».

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«Первый выпуск книги это не особо прибыльно. Потому что это затратно, это печать. Пока гонорара еще нет. У меня дети, жизнь. Я не работаю, у меня только пенсия по инвалидности. Реабилитацию надо делать. Наверное, я потрачу туда», — заявила Грачева.

Мама двоих детей надеется на то, что ее книгу переведут на другие языки. Кроме того, она мечтает, чтобы биографию экранизировали.

Маргарите Грачевой в декабре 2017 года бывший муж отрубил руки. Дмитрий Грачев подозревал супругу в неверности. Таким изощренно жестоким способом он решил ей отомстить. Одну руку Рите удалось спасти, а вместо второй она теперь носит бионический протез.

В ноябре 2018 года Грачева осудили и дали 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в похищении человека, нанесении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийства. В качестве компенсации морального ущерба он должен заплатить экс-жене два миллиона рублей.