  • Маргарита Грачева рассказала, как потратит гонорар от выпуска автобиографии

    04 октября 2019, 15:46

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Ставшая жертвой мужа-садиста Маргарита Грачева выпустила автобиографию «Счастлива без рук». Книга вышла пятитысячным тиражом. Гонорара пока нет, но Маргарита уже знает, на что его потратит. Об этом она рассказала «360».
    Маргарита Грачева рассказала, как потратит гонорар от выпуска автобиографии

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    «Первый выпуск книги это не особо прибыльно. Потому что это затратно, это печать. Пока гонорара еще нет. У меня дети, жизнь. Я не работаю, у меня только пенсия по инвалидности. Реабилитацию надо делать. Наверное, я потрачу туда», — заявила Грачева.

    Мама двоих детей надеется на то, что ее книгу переведут на другие языки. Кроме того, она мечтает, чтобы биографию экранизировали.

    Маргарите Грачевой в декабре 2017 года бывший муж отрубил руки. Дмитрий Грачев подозревал супругу в неверности. Таким изощренно жестоким способом он решил ей отомстить. Одну руку Рите удалось спасти, а вместо второй она теперь носит бионический протез.

    В ноябре 2018 года Грачева осудили и дали 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в похищении человека, нанесении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийства. В качестве компенсации морального ущерба он должен заплатить экс-жене два миллиона рублей.