Маргарита Грачева переехала в Петербург после нападения мужа

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, ставшая инвалидом из-за ревнивого мужа, решила переехать в Санкт-Петербург. Она рассказала «360», что там у нее больше возможностей по работе и есть необходимые врачи.

«Я хотела тут по работе обосноваться. Но и вообще, с моими протезами это только Москва или Питер для переезда. Тут (в Санкт-Петербурге — прим. ред.) больше с работой», — рассказала Грачева «360».

Пока что девушка будет в Петербурге снимать квартиру. По ее словам, здесь у нее много друзей и знакомых, которые будут ее поддерживать.

«У меня тут адвокаты, реаниматолог. В Питере у меня больше знакомых, чем в Москве. Я тут жила, когда была на реабилитации», — добавила Грачева.

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В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою 25-летнюю жену в лес рядом с деревней Скрылья и отрубил ей руки. Медики смогли спасти только левую кисть.

Следствие установило, что это была спланированная расправа. Грачев заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании. Причиной расправы стало то, что он приревновал мать своих детей к коллеге по работе. Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима.