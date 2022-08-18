Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, рассказала о жизни после трагедии

Россиянка Маргарита Грачева, которая стала жертвой домашнего насилия, рассказала о том, как изменилась ее жизнь после трагедии в 2017 году. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам девушки, после того, как бывший супруг на фоне ревности отрубил ей руки, ее жизнь изменилась кардинально. Особенно это проявляется в мелочах.

«Есть вещи, которые раньше я делала с легкостью, а сейчас я это сделать не могу. В моей жизни существует очень много ограничений. Например, элементарно что-то открыть. Я думаю, что это принятие будет на протяжении всей жизни… Вопрос в том, как это принимать — с негативом или с позитивом. Я решила, что проще ко всему относиться с оптимизмом, иначе можно сойти с ума», — сообщила Грачева.

Сейчас у Маргариты новый муж, однако она уверяет, что строить новые отношения после негативного опыта в прошлом довольно сложно.

«Все получилось не специально. Я не ставила себе цели на новые отношения. Мы общались с мужем как знакомые. Он помогал, когда я приезжала в Питер на реабилитацию. Это переросло в дружбу, потом в отношения на расстоянии, и как-то все завязалось. Теперь я в браке. Отмечу, что строить новые отношения довольно сложно после любого негативного опыта в прошлом», — рассказала девушка.