Общество 26 июля 2023, 08:46 Марат Касем покинул Латвию – Захарова Захарова: шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию РИА «Новости»

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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом сообщили официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik..

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — заявила дипломат.

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Захарова подчеркнула, что было ясно — власти Латвии «не оставят в покое» журналиста.

Он был арестован в январе по подозрению в шпионаже, а в конце апреля его отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Содержание журналиста во время заключения сравнивали с пытками. Состояние Касема было близко к критическому, его поместили в одиночную камеру, где у него обострились хронические заболевания.

Сам Касем — гражданин Латвии, но последние несколько лет работал в Москве.