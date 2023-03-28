Общество 28 марта 2023, 16:34 «Марафон первых» запустили в образовательном центре «Сириус» в Сочи

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В Сочи в образовательном центре «Сириус» стартовал «Марафон первых». Об этом ОТР рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

На двухдневном мероприятии, в котором примут участие более двух тысяч школьников и студентов со всей России, будут представлены проекты в рамках конкурса «Большая перемена».

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Для участников марафона подготовили мотивационные сессии, дискуссии и мастер-классы по 12 различным направлениям.