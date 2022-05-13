Марафон «Новые горизонты. Информационные технологии» пройдет на «Российском интернет-форуме» в Подмосковье

Просветительский марафон «Новые горизонты. Информационные технологии», организованный Российским обществом «Знание», пройдет в рамках «Российского интернет-форума» в Подмосковье. Участники вместе с экспертами обсудят, как создать благоприятную цифровую среду и обеспечить безопасность пользователей, как бороться с фейками и с чего начать запуск цифрового стартапа.

В марафоне примут участие государственные деятели, ведущие IТ-специалисты. Они обсудят самые актуальные вопросы цифровой отрасли. Марафон состоится 18 и 19 мая в студии «Знания» пансионате «Лесные дали».

На площадках марафона пройдут встречи лекторов «Знания» со школьниками и студентами, которые участвовали во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Онлайн-трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте Российского общества «Знание», во «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.

В программу марафона включили пять параллельных треков. Два из них — «Роль России в мире» и «Мы вместе» — пройдут в Москве, «Новые горизонты. Экономика» — в Санкт-Петербурге, «Новые горизонты. Наука» — в Сочи, «Новые горизонты. Информационные технологии» — на площадке 26-го «Российского интернет-форума» в Подмосковье.

В рамках трека «Новые горизонты. Информационные технологии» выступят депутат Госдумы Александр Хинштейн и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев поделится советами по обеспечению безопасности в цифровой среде. Руководитель проектов офиса цифровой трансформации АО «Почта России» Руслан Валиев расскажет о запуске цифрового проекта. Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак поднимет тему борьбы с хайпом, кликбейтом и фейками в Сети.

В программу IT-трека вошли открытые диалоги директора соцсети «ВКонтакте» Марины Красновой и самого юного программиста России Саши Кравченко, руководителя направления по работе с блогерами RuTube Ольги Беляевой, создателя агентства по ведению брендов SHOTOUT Максима Мякова и руководителя команды внешнего продвижения «ВКонтакте» Вячеслава Прохорова. В первый день трека, 18 мая, состоится питчинг пяти лучших проектов от участников Просветительского хакатона Общества «Знание».

Помимо этого, в рамках марафона пройдет финальный этап первых Просветительских игр, организованных Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения. В финале примут участие 528 человек из 88 команд. В течение трех дней они будут состязаться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Победителей определят 19 мая, все финалисты получат призы.

Более подробно с программой марафона можно ознакомиться на сайте marathon.znanierussia.ru.